Kuruluş Osman'da dengeleri değiştirecek transfer! Onu gören şok oldu

ATV'de 1. bölümü ile fırtınalar estiren, çarşamba günü reyting listelerinin zirvesine açık ara yerleşen dizi Kuruluş Osman, seyirciden tam not aldı. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu konu alan ve Diriliş Ertuğrul'un devamı olan dizinin oyuncu kadrosu da büyük beğeni topladı.