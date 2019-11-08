Kuruluş Osman'da Burak Özçivit'e Aslıhan Karalar eşlik ediyor yayın tarihi bakın ne zaman

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul'un ardından ATV ekranlarında Burak Özçivit'in başrolünde olarak devam edecek Kuruluş Osman'da Özçivit'e eşlik edecek oyuncu belli oldu. Aslıhan Karalar iddiaları kendi ağzıyla doğruladı bir de müjde verdi.