Kuruluş Osman'a Zümrüdüanka dizisinden flaş transfer! Kadroya dahil oldu
Diriliş Ertuğrul dizisinin ardından ATV'de Kuruluş Osman olarak devam eden, Burak Özçivit'in başrolünde olduğu diziye flaş bir transfer yaşandı.
TRT 1 ekranlarında Diriliş Ertuğrul olarak yayımlanan ardından Engil Altan Düzyatan'ın yerini Burak Özçivit alarak ATV ekranlarında Kuruluş Osman olarak yayımlanan dizi hız kesmeden devam ediyor.
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İzlenme rekorları kıran, Bozdağ Film'in imza attığı dizi Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Saruhan Hünel ve Ayşegül Günay gibi güçlü oyunculardan oluşan kadroya flaş bir transfer yaşandı.
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TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Adı bu sezon "Yeni Hayat" ve "Zümrüanka" gibi projelerde de geçen Yurdaer Okur, "Kuruluş Osman"da kadrosuna katıldı.
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Kurduğu tiyatroyla da adından söz ettiren Okur, reyting rekortmeni dizide Moğol komutanı rolüne hayat verecek.
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