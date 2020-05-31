Kuruluş Osman'a yeni gelen isim bomba tam 52 kilo verdi bambaşka biri oldu
ATV ekranlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman'nın kadrosuna güçlü bir oyuncu geliyor. O Hayat Benim, Geniş Aile ve Kalbimdeki Deniz dizileri ile sevilen ve tam 52 kilo vererek bambaşka biri olan güzel oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu...
Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu konu alan ve TRT 1'deki Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olan Kuruluş Osman daha ilk bölümü ile ATV'nin fenomen dizileri arasına girdi. Çarşamba akşamlarının açık ara birincisi olan diziye yeni gelecek isim ise şimdiden büyük ses getirdi.
Koronavirüs salgının ülkemizde görülmesi ile dizi setleri bir bir kapanmış ve dizilerin yeni bölümleri çekilememişti. Büyük bir izleyici kütlesine sahip Kuruluş Osman ise yeni bölümleri aksatmadan yayınlanan dizilerden biri oldu.
Neredeyse hiçbir dizinin yeni bölümü yayınlanmazken Kuruluş Osman'ın yeni bölümlerinin ekrana gelmesi hem kanalın hem de seyircinin yüzünü güldürdü. Korona günlerinde seyircisi ile her hafta buluşan dizi hem yeni seyirciler kazandı hem de reyting listelerinde haftalarca zirveyi kimseye kaptırmadı.
3 Haziran Çarşamba günü 24. bölümü ile ekrana gelmeye hazırlanan dizinin kadrosuna girecek isim ise duyanları heyecanladırmaya yetti. Yer aldığı her dizide her farkını hissettiren başarılı oyuncu Ceren Bozoğlu dizinin yeni bölümlerinde seyircinin karşısına çıkacak.