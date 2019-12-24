Kuruluş Osman yıldızı Burak Özçivit'e hayran şoku! Odasına gizlice girmek için bakın ne yaptı
Geçtiğimiz senelerde Dubai'de Burak Özçivit'in bir hayranının otel odasına gizlice girmeye çalıştığı ortaya çıktı. Sapkın hayranın bunun için neler yaptığı ise ağızları açık bıraktı.
Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında özellikle Ortadoğu'da büyük bir hayran kitlesine sahip olan Burak Özçivit'in geçtiğimiz senelerde sapkın bir hayranı nedeniyle yaşadığı olay gün yüzüne çıktı.
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2017 yılında Dubai'de Muhteşem Yüzyıl Sergisi'ne katılan Özçivit, 450 bin dolar kazanmasıyla gündem olmuştu. O sırada yaşanan bir olay ise 2 sene sonra ortaya çıktı.
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Dubaili zengin bir kadın, Özçivit’in kaldığı otel odasına girebilmek için kat görevlisi kıyafeti giydi. Kapısı çaldı ve içeriye girmeye çalıştı.
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Neye uğradığını şaşıran Burak Özçivit ise hemen güvenliğe haber verdi.
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