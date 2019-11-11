Kuruluş Osman yayın tarihi belli oldu Burak Özçivit 1. bölüm fragmanıyla geri döndü
Merakla beklenen dizi Kuruluş Osman'ın yayın tarihi 1. bölüm fragmanıyla belli oldu, Burak Özçivit, yeniden ekranlara geri dönüyor.
Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait, izlenme rekorları kıran Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği Kuruluş Osman dizisinin birinci bölüm fragmanı yayınlandı.
Kuruluş Osman'ın birinci bölüm tanıtımında Diriliş Ertuğrul hayranlarının yakından tanıdığı isim, Ertuğrul Bey’in yol arkadaşı Bamsı karakterinin varlığı dikkat çekerken Kayı Obası’nın emektar Alp Başı Bamsı ve Osman Bey’in demirhanede kılıç dövdükleri sahne sosyal medyada gündem oldu.
Alp Başı Bamsı ve Osman Bey’in demirhanede kılıç dövdükleri anlarda, aralarında geçen konuşma ise 20 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanacak ilk bölümle ilgili ipuçlarını verdi.
İşte o konuşma:
-''Biz bu ocağın ataşını Malazgirt’te atam Alpaslan’la birlikte harladık Bamsı Beyim''