Kuruluş Osman yayın tarihi belli oldu Burak Özçivit 1. bölüm fragmanıyla geri döndü

Alp Başı Bamsı ve Osman Bey’in demirhanede kılıç dövdükleri anlarda, aralarında geçen konuşma ise 20 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanacak ilk bölümle ilgili ipuçlarını verdi.

Kuruluş Osman 1. bölüm fragmanı