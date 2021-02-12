Kuruluş Osman ve Sadakatsiz sevilen diziye final getirdi! Star TV fişini çekti
ATV'nin Kuruluş Osman ve Kanal D'nin Sadakatsiz dizisi Star TV'nin sevilen dizinin fişinin çekilmesine neden oldu.
İlk bölümü 7 Ekim'de seyirciyle buluşan İngiliz dizisi Doctor Foster uyarlaması Sadakatsiz reyting tablosunda düzenleri değiştirdi. Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in başrollerinde bulunduğu dizi seyirciyi her hafta ekrana kilitlemeyi başarıyor.
Reyting tablosunda ikinciliği haftalardır hiçbir rakibine kaptırmayan Sadakatsiz, zirve yarışında istikrarlı yükselişini sürdürüyor. Sadakatsiz'in bu yükselişi rakiplerini kötü etkiledi.
TRT 1'nin Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan ATV'nin Kuruluş Osman'ı çarşamba akşamları reyting tablosunda ilk sıraya aylardır demir atmış durumda yer alıyor.
Kuruluş Osman'ın reytinglerde her hafta rekor kırması sevilen dizinin fişinin çekilmesine neden oldu.