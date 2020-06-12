Kuruluş Osman için Engin Altan Düzyatan son sözü söyledi! Sürprizlerim var...
ATV ekranlarında her bölümü ile fırtınalar estiren dizi Kuruluş Osman hakkında geçtiğimiz günlerde ortaya atılan iddia heyecan yaratmıştı. TRT'nin olay dizisi Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Gazi'sini oynayan Engin Altan Düzyatan'ın dizinin devamı olan Kuruluş Osman'da oynayacağı söylenmişti. Bu açıklamaya son nokta Düzyatan'dan geldi.
Son günlerde özellikle sosyal medyada çok konuşulan ve heyecan yaratan bir iddia var. TRT 1 ekranlarında, yayılandığı günlerde reyting rekorları kıran dizi, Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Gazi'yi canlandıran oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın ATV'nin Kuruluş Osman dizisine katılacağı konuşuluyor.
Başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın ise diziye Burak Özcivit'in canlandırdığı Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi olarak dahil olacağı konuşuluyordu.
Dizinin birinci sezonunda 20’li yaşlardaki Ertuğrul Gazi’yi canlandıran, 5.son sezonunda ise Ertuğrul Gazi'nin 65’li yaşlardaki halini oynayan Engin Altan Düzyatan'dan son günlerin en çok konuşulan konusu hakkında beklenen açıklama geldi.
Açıkcası bir karar verilemiyor: Oyuncu, “Kuruluş Osman devam etti. Daha önceden planladığımız bir şey yok. O yüzden de şu anda tekrar oraya girdiğimde yaşım gerçekten çok yaşlı olmak zorunda. Bir aktör olarak bunu ne kadar uzun soluklu oynamak isterim, açıkçası bir karar verilemiyor. Bir şey yapamıyoruz. Çok da net konuşmadık hiçbir zaman. O yüzdenden şimdi öyle bir tasarrufum yok” açıklamasını yaptı.