Kuruluş Osman dizisinin kadrosundaydı! Zehra Yılmaz kimdir?
Ünlü oyuncu Serdar Özer ve Zehra Yılmaz, ATV ekranlarının büyük bir heyecanla izlenen ve her bölümüyle kendine hayran bırakan dizisi Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil oldu. Yapılan haberlerin ardından Zehra Yılmaz'ın yaşamı büyük bir merakla araştırılmaya başlandı. Peki Zehra Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Zehra Yılmaz nereli? Ayrıntılar haberimizde...
ZEHRA YILMAZ KİMDİR?
Zehra Yılmaz, 1994 yılında doğmuştur. Eğitimini Marmara Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünde tamamlamıştır. Zehra Yılmaz Cüneyt Sayıl Oyunculuk Atölyesi’nde oyunculuk eğitim almıştır.
Kanal D’de yayınlanan Bodrum Masalı adlı dizi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış; daha sonra ise Kara Yazı dizisinin kadrosunda yer almıştır. Atv ekranlarında yayınlanan; başrolü Berk Atan ve Almila Ada’nın paylaştığı Cennetin Gözyaşları dizisinin kadrosunda yer almış ve Melisa karakterini canlandırmıştır. Aralık 2019’da sona eren Kimse Bilmez dizisi ardından son olarak Gençliğim Eyvah dizisinde rol almıştı.