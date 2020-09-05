Kuruluş Osman dizisine bomba transfer geldi Burak Özçivit' başrolde
ATV'de yayımlanan, Burak Özçivit'in başrolde olduğu Kuruluş Osman dizisine bir yeni transfer daha gerçekleşti, yeni sezon kadrosu efsane hale geldi.
ATV'nin Kuruluş Osman dizisi yeni sezon için transferlere doymadı. Cüneyt Arkın'ın ardından diziye üç ünlü isim daha katılmıştı son olarak ise Ahmet Yenilmez’in yeni sezonda dizide rol alacağı açıklandı.
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Ahmet Yenilmez, ‘Kuruluş Osman’ın ikinci sezonundan itibaren çok konuşulacak sürpriz bir karaktere hayat verecek.
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Poyraz Karayel dizisindeki Sefer karakteriyle hafızalara kazınan Kanbolat Görkem Arslan kadroya dahil olmuştu.
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Çukur ve sonrasında Şampiyon dizilerinde yer alan Erkan Avcı da Kuruluş Osman yeni sezon kadrosuna girmişti.
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