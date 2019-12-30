Kuruluş Osman ara verdi Burak Özçivit ve Fahriye Evcen fırsatı değerlendirdi
ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman yılbaşı haftası nedeniyle tatile girince dizinin başrolü Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen'le küçük bir kaçamak yaptı.
Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman dizisi yılbaşı nedeniyle iki haftalık bir tatil kararı aldı. Kuruluş Osman hayranları bu habere üzülürken Burak Özçivit ve Fahriye Evcen için fırsat doğmuş oldu.
116
Dizinin ara vermesini fırsat bilen oyuncu eşi Fahriye Evcen ve oğulları Karan’ı da alıp tatile çıktı. Ancak Fahriye Evcen’in babası Ramazan Evcen İstanbul’da bir hastanede tedavi gördüğü için fazla da uzaklaşmak istemediler.
216
Geçtiğimiz Pazar günü beraber fotoğraf da paylaşan gözde çift, kısa tatil için Ağva’ya gitti.
316
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in Ağva pozuna ise kısa sürede 1 milyonun üzerinde beğeni geldi.
416