Kuruluş Orhan'ın Şahinşah Bey'i Barış Falay, oğluyla dikkat çekti! Babasının kopyası
Şimdilerde Kuruluş Orhan dizsinde 'Şahinşah Bey' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Barış Falay eşi Esra Ronabar ve oğlu Mavi Rüzgar ile bir galada ortaya çıktı. Falay'ın oğlunu gören herkes 'Tıpkı babası' yorumunu yaptı.
Medcezir, Paramparça, Ömer, Yalı Çapkını, Kardelenler ve Kuruluş Orhan gibi birçok başarılı projede rol alan ve oyunculuğuyla herkesi kendine hayran bırakan ünlü oyuncu Barış Falay şimdi de oğlu Mavi Rüzgar ile gündeme geldi. Oğlunun ona olan benzerliği çok dikkat çekti.
Kendisi gibi oyuncu eşi Esra Ronabar ve oğluyla birlikte galaya katılan Barış Falay tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Barış Falay'ın oğlu MaviRüzgar'ı görenler 'Tıpkı babası', 'Aynı babası' yorumlarını yaptılar.
Esra Ronabar ile mutlu bir evliliği olan Barış Falay'ın oğlu Mavi Rüzgar, yelkencilik alanına yönelmişti.