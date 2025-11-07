Kuruluş Orhan'ın Şahinşah Bey'i Barış Falay, oğluyla dikkat çekti! Babasının kopyası

Medcezir, Paramparça, Ömer, Yalı Çapkını, Kardelenler ve Kuruluş Orhan gibi birçok başarılı projede rol alan ve oyunculuğuyla herkesi kendine hayran bırakan ünlü oyuncu Barış Falay şimdi de oğlu Mavi Rüzgar ile gündeme geldi. Oğlunun ona olan benzerliği çok dikkat çekti.