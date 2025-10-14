Kuruluş Orhan karakterini canlandırıyor! Mert Yazıcıoğlu'nun alacağı ücret belli oldu

'KIZIL GONCALAR'DA 'CÜNEYD EFENDİ'Yİ OYNAMIŞTI

Geçen yıl 'Kızıl Goncalar' dizisinde 'Cüneyd Efendi'yi oynayan Mert Yazıcıoğlu ATV dizisi 'Kuruluş Osman'ın 7. sezonunda 'Orhan Bey' karakteriyle başrolü üstlenmiş, bu gelişme, Burak Özçivit'in diziye veda etmesinin ardından gerçekleşmiş ve dizinin hikayesinde de önemli bir değişime yol açmıştı.