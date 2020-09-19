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Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Necati Şaşmaz'ın oğlunu görenler hayret etti! Hık demiş burnundan düşmüş

Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Necati Şaşmaz'ın oğlunun son hali babasına benzerliği ile dikkat çekiyor.

Yayınlandığı ilk bölümle dizi dünyasına bomba gibi bir giriş yaparak çok geniş çapta izleyici kitlesini ekran başına kilitleyen dizi projesi Kurtlar Vadisi, Necati Şaşmaz'ın oynadığı Polat Alemdar karakteri başta olmak üzere birbirinden zengin oyuncu kadrosuyla kült yapımlar arasında yerini almıştı.

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Üzerinden 17 yıl geçmesine rağmen popülerliğinden hiçbir şey kaybetmeyen efsanae dizinin Polat Alemdar karakteri dillerden hala düşmeyerek çeşitli mecralarda konuşulmaya hız kesmeden devam ediyor.

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Şaşmaz, Kurtlar Vadisi'nde hafızalarda kalıcı bir iz bırakan Polat Alemdar rolüyle oyunculuk kariyerindeki basamakları tırmanarak hızlı bir yükseliş kaydetmişti.

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Dizideki oyunculuk yeteneğini ile milyonlarca seyircinin beğenisini kazanan ve uzun bir zamandır herhangi bir dizi projesi veya sinema filmi yapımında bulunmayan Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali büyüdü.

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