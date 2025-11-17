Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz ikilisi Abuzer-Erdal Kömürcü yıllar sonra aynı karede
Türk dizi tarihinin efsane ve unutulmaz yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi'nde Abuzer Kömürcü ve oğlu Erdal karakterlerini canlandıran ünlü oyuncular Muhammed Cangören ile Sefa Zengin, uzun bir aranın ardından tekrar bir araya geldi ve aynı karede yer aldı. Kurtlar Vadisi dizisinin hafızalara kazınan iki oyuncusunun yeniden buluşması, yıllar önce ekranlara damga vuran sahneleri hatırlatarak izleyicileri geçmişe götürdü.
Bir zamanların en çok izlenen efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakterleri Abuzer Kömürcü ve oğlu Erdal'ı canlandıran başarılı oyuncular Muhammed Cangören ile Sefa Zengin, uzun yılların ardından tekrar bir araya gelerek aynı karede yer aldılar. Hayranlarını nostalji yolculuğuna çıkaran ikilinin o fotoğrafına sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı.
EFSANE DİZİNİN İZ BIRAKAN İKİLİSİ BULUŞTU
Türk televizyon tarihinin en çok konuşulan yapımlarından Kurtlar Vadisi, 2003 yılında yayın hayatına başlamış ve 4 sezon boyunca büyük bir izleyici kitlesine ulaşmıştı.
Dizinin fenomen karakterleri arasında yer alan Abuzer Kömürcü ve oğlu Zürriyetsiz Erdal ise hâlâ geniş kitleler tarafından hatırlanıyor.
YILLAR SONRA YENİDEN BİR ARADA
Abuzer Kömürcü karakterine hayat veren Muhammed Cangören ile dizide oğlu Zürriyetsiz Erdal'ı canlandıran Sefa Zengin, uzun yıllar sonra yeniden bir araya geldi. İkili, hayranlarını yıllar öncesine götüren sıcak bir buluşmaya imza attı.
İşte o fotoğraf...