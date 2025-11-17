Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz ikilisi Abuzer-Erdal Kömürcü yıllar sonra aynı karede

Bir zamanların en çok izlenen efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakterleri Abuzer Kömürcü ve oğlu Erdal'ı canlandıran başarılı oyuncular Muhammed Cangören ile Sefa Zengin, uzun yılların ardından tekrar bir araya gelerek aynı karede yer aldılar. Hayranlarını nostalji yolculuğuna çıkaran ikilinin o fotoğrafına sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı.