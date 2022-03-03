Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur'a takıntılı hayran tacizi Çiğdem Batur evli mi

Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Leyla karakteri ile ünlenen Çiğdem Batur takıntılı hayranının tacizleriyle zor günler geçiriyor. Çiğdem Batur, cezası ertelendiği için tacizlerine devam eden takıntılı hayranından bir kez daha şikayetçi oldu. Davasından vazgeçmeyeceğini belirten oyuncu, hayranının sosyal medya üzerinden kendisine mesajlar attığını ve silahlı fotoğraflarını gönderdiğini söyledi.