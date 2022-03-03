Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur'a takıntılı hayran tacizi Çiğdem Batur evli mi
Kurtlar Vadisi'ndeki Leyla karakteri ile hafızalara kazınan oyuncu Ayşe Çiğdem Batur'un başı saplantılı hayranı ile dertte... Cezası ertelenen takıntılı şahıs Çiğdem Batur'u taciz etmeye devam ediyor!
Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Leyla karakteri ile ünlenen Çiğdem Batur takıntılı hayranının tacizleriyle zor günler geçiriyor. Çiğdem Batur, cezası ertelendiği için tacizlerine devam eden takıntılı hayranından bir kez daha şikayetçi oldu. Davasından vazgeçmeyeceğini belirten oyuncu, hayranının sosyal medya üzerinden kendisine mesajlar attığını ve silahlı fotoğraflarını gönderdiğini söyledi.
Oyuncu, avukatı aracılığıyla hayranı Erdinç B. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayetçi oldu.
Erdinç B. hakkında soruşturmayı tamamlayan savcılık, 'tehdit ve cinsel taciz' suçlarından toplam 9 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.
Sözcü'de yer alan habere göre, İddianamede Çiğdem Batur'a Erdinç B.'nin hayranlık beslediği, şüphelinin daha önce Twitter üzerinden Batur'a mesaj gönderip rahatsız etmesi nedeniyle yargılandığı ve ceza aldığı belirtildi.