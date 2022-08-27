Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'a ne olmuş öyle! Şaşmaz 'Mehdi' mi? Yeni sevgilisi Tuğçe Erön kimdir?

Türk televizyonlarının efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz bir kez daha gündemde. Kurtlar Vadisi'nden sonra bir daha iş yapmayan Necati Şaşmaz, TRT'de Mazhar Alanson'un müzik programına katıldı. Şaşmaz'ın son hali hayranlarını şaşkına çevirirken, "Ne olmuş öyle" dedirtti. Kimi "Yeni sevgili yaramış" derken, kimi de "son olaylar onu çok yıpratmış" dedi.