Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'a ne olmuş öyle! Şaşmaz 'Mehdi' mi? Yeni sevgilisi Tuğçe Erön kimdir?
Kurlar Vadisi dizisindeki Polat Alemdar karekteriyle üne kavuşan Necati Şaşmaz'ın son hali sevenlerini şaşırttı. Son olarak 'Sarallar Çetesi' soruşturmasında adı geçen Necati Şaşmaz, Bodrum'da sevgilisi Tuğçe Erön için mekan kapatıp doğum günü partisi yapmasıyla da gündeme gelmişti. Polat Alemdar, boşanma davasında gündeme bomba gibi düşen "Ben seçilmiş kişiyim, Mehdiyim" dediği ses kaydıyla herkesi şaşırtmıştı.
Türk televizyonlarının efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz bir kez daha gündemde. Kurtlar Vadisi'nden sonra bir daha iş yapmayan Necati Şaşmaz, TRT'de Mazhar Alanson'un müzik programına katıldı. Şaşmaz'ın son hali hayranlarını şaşkına çevirirken, "Ne olmuş öyle" dedirtti. Kimi "Yeni sevgili yaramış" derken, kimi de "son olaylar onu çok yıpratmış" dedi.
Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz, son dönemde eski eşi Nagehan Kaşıkçı ile boşanma davasındaki şok suçlamalar, Sarallar Çetesi'ne yönelik 'ünlüler mahkemesi' haberleri ve en son olarak da sevgilisi Tuğçe Erön için Bodrum'da mekan kapatıp doğum günü partisi düzenlemesiyle gündeme gelmişti.
Necati Şaşmaz'ın son hali ise hayranlarını şaşkına çevirdi. Yıllar sonra televizyon ekranlarında bir programa çıkan Necati Şaşmaz, Mazhar Alanson'un TRT'deki müzik programına konuk oldu. 50 yaşındaki Şaşmaz'ın son hali dikkat çekti.
Saçlarının beyazladığı görülen Necati Şaşmaz'ın son hali sosyal medyada gündem oldu. İmajındaki değişiklik ve yüzündeki gerginlik estetik mi oldu sorusunu da sordurttu.