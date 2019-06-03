Kurtlar Vadisi'nin oyuncularını görenler şaşırıyor! Necati Şaşmaz'ın son hali olay

Kurtlar Vadisi'nin oyuncularını görenler şaşırıyor! Necati Şaşmaz'ın son hali olay

Aradan yıllar geçmesine rağmen replikleri ve sahneleri hala konuşulmaya devam eden Kurtlar Vadisi'nin bazı oyuncuları, değişimleriyle neredeyse tanınmayacak hale geldi.

Kurtlar Vadisi'nin oyuncularını görenler şaşırıyor! Necati Şaşmaz'ın son hali olay - Sayfa 1

İlk bölümü 2003 yılında yayınlanan ve çeşitli kanallarda 2016 yılına kadar devam eden Kurtlar Vadisi, Türk dizi tarihinin hafızalara kazınan dizilerinden olmayı başarmış durumda. Peki dizideki oyuncular, aradan yıllar geçtikten sonra nasıl bir değişime uğradı? İşte Kurtlar Vadisi'nde iz bırakan oyuncuların son halleri.

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Kurtlar Vadisi'nin oyuncularını görenler şaşırıyor! Necati Şaşmaz'ın son hali olay - Sayfa 2

59 yaşındaki Adnan Biricik, Kurtlar Vadisi'nin ardından son olarak Kanal D ekranlarında tutunamayan Mehmed: Bir Cihan Fatihi adlı dizide rol almıştır.

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Kurtlar Vadisi'nin oyuncularını görenler şaşırıyor! Necati Şaşmaz'ın son hali olay - Sayfa 3

Seray Sever

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Kurtlar Vadisi'nin oyuncularını görenler şaşırıyor! Necati Şaşmaz'ın son hali olay - Sayfa 4

Müge Ulusoy

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