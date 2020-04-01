Kurtlar Vadisi'nin Ordinaryüs'ü usta oyuncu Turhan Kaya coronavirüse yenildi

"Koronavirüs yüzünden vefat etti": Usta oyuncunun oğlu Theo Kaya, babasının ölüm nedeninin koronavirüs olduğunu duyurdu. Kaya’nın annesi, kız kardeşi ve oğlu olmak üzere temasta olduğu kişiler tarandı. Fakat ailede herhangi birinde virüs bulgusuna denk gelinmedi.