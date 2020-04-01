Kurtlar Vadisi'nin Ordinaryüs'ü usta oyuncu Turhan Kaya coronavirüse yenildi
Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Ordinaryüs karakteriyle bilinen oyuncu Turhan Kaya, 69 yaşında yaşam gözlerini yumdu. Turhan, 10 gün önce öksürük şikâyetiyle Sultan Hamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesin’e başvurdu.
Başrollerinde Necati Şaşmaz, Cahit Kaya, gibi isimlerin olduğu Kurtlar Vadisi Pusu'da 'Ordinaryüs' karakterine hayat veren usta oyuncu Turhan Kaya, hayatını kaybetti. Bir süre yoğun bakıma kaldırılan Turhan, tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.
"Koronavirüs yüzünden vefat etti": Usta oyuncunun oğlu Theo Kaya, babasının ölüm nedeninin koronavirüs olduğunu duyurdu. Kaya’nın annesi, kız kardeşi ve oğlu olmak üzere temasta olduğu kişiler tarandı. Fakat ailede herhangi birinde virüs bulgusuna denk gelinmedi.
Aile, Kaya’nın virüsü hastanede kaptığını iddia etti. Turhan Kaya’nın Fransız vatandaşı olan eski eşi yurtdışında bulunduğu için cenazeye gelemedi.
Turhan Kaya, döneminin popüler dizileri, ‘Binbir Gece’ ve ‘Çemberimde Gül Oya’da da oynamıştı.