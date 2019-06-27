Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun son haliyle şaşırttı
Yoğun geçen sezonun ardından oyuncu Gürkan Uygun soluğu Sakarya'nın Kocaali ilçesinde bulunan çiftliğinde aldı. Uygun yaz tatilde kendini saldı ve çiftliğiyle uğraşmaya başladı. Son görüntüsü ise şaşırttı.
Kurtlar Vadisi dizisinde Memati rolü ile hayran kitlesini genişleten oyuncu Gürkan Uygun yaz tatilini çiftliğinde geçirmeyi tercih etti.
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Kendini ev işlerine kaptıran ünlü oyuncu çapa yapıp tırpanla ot biçti.Çiftliğinde fındık ağaçları da bulunan Uygun hasat öncesi hazırlık yaptı.
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Yaz tatillerini genelde ailesiyle birlikte Sakarya'da geçiren ünlü oyuncu doğaya olan tutkusuyla biliniyor.
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