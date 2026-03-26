Kurtlar Vadisi'nin "Baron" yalısı satışa çıktı! İstenen rakam dudak uçuklattı!
Süt Kardeşler'den Kurtlar Vadisi'ne kadar pek çok yapıma ev sahipliği yapan tarihi Abud Efendi Yalısı'nda flaş gelişme! Yalının bir kısmının satışa sunulduğu öğrenilirken, belirlenen satış bedeli adeta bir servet değerinde. İstanbul’un en pahalı mülkleri arasına giren yalının hisse fiyatı, "Bu rakama kaç yalı alınır?" tartışmalarını da beraberinde getirdi.
İstanbul Boğazı’nın Üsküdar Kandilli sahilinde yer alan ve bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde "Baron"un malikanesi olarak hafızalara kazınan Abud Efendi Yalısı, şok bir satış kararıyla yeniden gündemde. Mimari ihtişamı ve televizyon tarihindeki ikonik yeriyle bilinen tarihi yapının belirli bir payı satışa sunuldu. Yalının küçük bir yüzdesi için istenen bedel duyanlara "Bu kadarı da olmaz" dedirtti. İşte o dudak uçuklatan rakam ve satışın detayları...
Yalının yüzde 15,23’lük hissesinin 170 milyon TL bedelle satışa sunulduğu öğrenildi. Tarihi yapı, Boğaz’ın mavi sularıyla çevrili konumuyla dikkat çekti.
Boğaz yalıları arasında özgün mimarisiyle öne çıkan yapı, 1835 ile 1855 yılları arasında Osmanlı saray mimarisinin önemli isimlerinden Garabet Balyan tarafından inşa edildi. Boğaz’ın seçkin yalıları arasında gösterilen yapı, iki katlı ahşap mimarisi, beyaz cephe kaplaması ve kırmızı kiremitli çatısıyla dikkat çekiyor.
Yalı, 1900 yılında Mehmet Abud Efendi tarafından satın alınarak Abud Ailesi’nin ikameti olarak 1981 yılına kadar kullanıldı. Yaklaşık 1 bin 500 metrekarelik arsa üzerinde bulunan yapı, 270 metrekare taban alanına ve toplam 540 metrekare kullanım alanına sahip. Kâgir olarak inşa edilen alt katta iki ayrı kayıkhane yer alırken, üst kat yarı dikdörtgen formda bir sofa etrafında şekilleniyor.
Dron ile havadan çekilen görüntülerde yalının denize sıfır konumu ve geniş rıhtımı net şekilde görüldü. Üst açıdan yapılan çekimlerde simetrik pencere düzeni, cumbalı bölümleri ve Boğaz’a açılan geniş terası dikkat çekti. Yalının hemen yanında bulunan müştemilat ve arka bahçedeki ağaçlık alan da görüntülere yansıdı. Sahil hattı boyunca uzanan iskele ve mermer rıhtım bölümü ise yapının tarihi kimliğini gözler önüne serdi.
DİZİLERLE ÖZDEŞLEŞEN YALI
Yalı, özellikle Kurtlar Vadisi dizisinde geçen sahnelerle geniş kitleler tarafından tanındı. Dizide güç ve otoriteyi simgeleyen konsey sahnelerine ev sahipliği yapan yapı, yıllar içinde televizyon tarihinin simge mekanlarından biri haline geldi.