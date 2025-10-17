Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Kenan Çoban tası tarağı topladı, kimsenin bulamayacağı o yere taşındı!
Bir zamanların en popüler dizisi Kurtlar Vadisi'nde Abdülhey karakterini canlandıran Kenan Çoban son yıllarda gözlerden uzak yaşıyor. Ünlü oyuncu şu sıralar İstanbul dışında kimsenin bilmediği o yerde yaşıyor. İstanbul'a sadece rol aldığı dizi Mehmed: Fetihler Sultanı'nın çekimleri için geliyor. Bakın ünlü oyuncu tasını tarağını toplayıp nereye yerleşmiş...
Dizide, 'Malkoçoğlu Bali Bey' karakterini canlandıran Kenan Çoban artık dönem dizilerinde yer aldığını açıkladı.
Çoban, "Burada da aksiyon fazla. Sürekli savaş ve aksiyon. Burada daha fazla dikkat istiyor çünkü at ve kılıç sahneleri çok. Dikkat isteyen bir proje" diye konuştu.