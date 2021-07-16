'Kurtlar Vadisi yeni sezon Show Tv'de başlayacak' iddiasına Necati Şaşmaz'ın zikir görüntüsü şoku!
'Kurtlar Vadisi yeni sezon geliyor mu ne zaman yayınlanacak?' sorusu ekranların en uzun soluklu dizisi olan Kurtlar Vadisi'nin hayranlarının 2016 sezon finalinden sonra 5 senedir yanıtını en merak ettiği soru... Kurtlar Vadisi'nin yeniden çekilme ve yayınlanma kararının Necati Şaşmaz'ın ve 8 yaşındaki oğlunun 'zikir görüntüleri' nedeniyle iptal edildiği medya kulislerinde deprem etkisi yarattı.
Ekranların en uzun soluklu dizilerinden biri olan ve 2016 yılında sezon finali yaptıktan sonra yaklaşık 5 senedir büyük bir heyecanla beklenen Kurtlar Vadisi Kaos ile ilgili olarak flaş bir gelişme yaşandı.
2016 senesinde Kanal D ekranlarında yayınlandıktan sonra sezon finali yapan ve daha sonrasında kendisinden bir daha haber alınamayarak hayranlarına büyük bir üzüntü yaşatan Kurtlar Vadisi dizisi ile ilgili son günlerde çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Hayranları yıllardır fenomen dizi Kurtlar Vadisi’nin yeniden ekrana dönmesini bekliyor. Ancak şimdiye kadar dizinin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz’ın efsane projeyi çekmek için yaptığı tüm görüşmeler sonuçsuz kaldı.
Son olarak ise Şaşmaz’ın yapımcı Polat Yağcı’yla Kurtlar Vadisi Kaos adını verecekleri diziyi çekme planı yaptığı ortaya çıktı.