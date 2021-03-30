Kurtlar Vadisi ve Akasya Durağı'nda oynamıştı! Usta oyuncu Kaya Akarsu hayatını kaybetti
Kurtlar Vadisi ve Akasya Durağı dizilerinde de rol alan usta oyuncu Kaya Akarsu hayatını kaybetti.
Birçok başarılı dizi ve film projesinde rol almış olan ünlü oyuncu Kaya Akarsu hayatını kaybetti. 78 yaşında hayata gözlerini yuman oyuncunun ölümü sanat camiasını yasa boğdu.
Usta ismin ölüm haberini T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla duyurdu.
Bakanlık yaptığı açıklamada "Tiyatro ve sinema sanatçısı Kaya Akarsu'nun vefatını üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verdi.
Oyuncu ve tiyatrocu Işıl Yücesoy'un 3 yıl önce Kaya Akarsu için "Sevgili Kaya bir an önce iyileşip aramıza dönmeni bekliyorum canım kardeşim...." paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.