Kurtlar Vadisi oyuncusu Necati Şaşmaz siyaset kulislerini hareketlendirdi!

Türk dizi tarihine damga vurmuş Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar rolünü canlandırarak geniş kitlelerce popülerliği olan ünlü oyuncu Necati Şaşmaz için çıkan bir haber gündeme bomba gibi düştü. Şaşmaz'ın MHP vekilleriyle çekilen fotoğrafları çok konuşuluyor.