Kurtlar Vadisi oyuncusu Necati Şaşmaz siyaset kulislerini hareketlendirdi!
Bir döneme damgasını vurmuş olan Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati Şaşmaz'ın siyasete gidiyor iddiası gündeme bomba gibi düştü.
Türk dizi tarihine damga vurmuş Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar rolünü canlandırarak geniş kitlelerce popülerliği olan ünlü oyuncu Necati Şaşmaz için çıkan bir haber gündeme bomba gibi düştü. Şaşmaz'ın MHP vekilleriyle çekilen fotoğrafları çok konuşuluyor.
Şaşmaz, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı ve MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ile görüştü. Sosyal medyada hızla yayılan fotoğraf, “Necati Şaşmaz, siyasete mi giriyor?” sorularını akıllara getirdi.
"Cemal Enginyurt ile görüştü": Başarılı oyuncu Necati Şaşmaz, MHP'nin Ordu milletvekili olan Cemal Enginyurt ile görüştüğü pozu sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı. Şaşmaz paylaşımında, "Maskemiz
(resim çekmek için çıkarttık, önlemler alındı, sağlığımız yerinde çok şükür. güzel günlerde görüşmek dileğiyle!)" ifadelerini kullandı.
Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın bu paylaşımlarının ardından siyaset kulisleri hareketlendi. Şaşmaz'ın Milliyetçi Hareket Partisi'nden siyasete gireceği haberleri konuşulmaya başlandı.