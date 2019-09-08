Kurtlar Vadisi Netflix'te geri dönüyor iddiası
Kurtlar Vadisi geri dönüyor. Kurtlar Vadisi efsanesi nihayet tekrar başlıyor. Fenomen dizi Kurtlar Vadisi için Netflix her konuda anlaştı. Televizyonda 2 sezondur yayınlayan kanal bulamayan Pana Film, Netflix ile ekranlara geri dönüyor.
1.5 milyon üyeli Netflix, yaş ortalaması da artırmak ve orta yaş abone kazanmak için Kurtlar Vadisi'yle her konuda anlaştı. 1 sezonu hazır olan Kurtlar Vadisi Kaos için Netflix ve Necati Şaşmaz'ın Pana filmi her konuda anlaştı.
Daha önce hangi dizi geri dönsün anketlerinde hep birinci olan Behzat Ç.'yi BluTV'ye kaptıran Netflix, Kurtlar Vadisi efsanesini tüm dünyada yayınlayacak.
Kurtlar Vadisi geri dönüyor
2 sezondur bir türlü kanal bulamayan Necati Şaşmaz'ın senaryosunu hazır tuttuğu Kurtlar Vadisi Kaos geri dönüyor. Her yayınlandığı dönem reyting rekorları kıran efsane dizi dijitale geliyor. Geçen sezon Kanal D ve TRT ile son dakika iptal olan Kurtlar Vadisi yeni sezonuyla 2020'de Netflix ekranlara gelecek.
Açıklama yakın
Netflix yetkililerin Türkiye ve RTÜK problemlerini çözer çözmez efsane dizinin duyurusu yapacak. Çekimleri Kasım ayında başlayacak dizi için Necati Şaşmaz ve Defne Samyeli başrollerde yer alacak.