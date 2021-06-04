'Kurtlar Vadisi Mehdilik'! Necati Şaşmaz boşandı tarikat videosu ve 'mehdilik' iddiaları şok etti

‘Kurtlar Vadisi' dizisiyle şöhrete kavuşan ve ‘Polat Alemdar' olarak anılan ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, bir süredir ayrı olduğu ve kavga ettiği eşi Nagehan Kaşıkçı'dan 17 Mayıs'ta sessiz sedasız boşandı. Nagehan Kaşıkçı'nın 'tarikat' iddiaları ve mahkemeye verdiği görüntüler şok etti. İşte İsmail Saymaz'ın köşesinden çok çarpıcı boşanma hikayesinin satır başları...