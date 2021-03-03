Kurtlar Vadisi Kaos'a dair Kenan İmirzalıoğlu'ndan bomba açıklama

İlk olarak yeni normalleşme adımlarının atılmasıyla ilgili fikirlerini söyleyen İmirzalıoğlu, şunları söyledi:

"Evde bebek olduğu için biz fazla normalleşemiyoruz. Tedbirler devam ediyor. İnşallah yaza kadar sağlıklı bir şekilde normale döneriz. Pandemi artık herkesi yormaya başladı."