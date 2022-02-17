Kurtlar Vadisi HD ilk bölüm YouTube'u salladı 19 yıl sonra yeniden trend olup patladı!
Kurtlar Vadisi Youtube'da HD olarak yayınlandı. 15 Ocak 2003'te yayınlanan ilk bölüm tam 19 yıl sonra yeniden yayınlandı ve trend oldu, en çok izlenenler arasına girdi.
Türk televizyonlarının en unutulmaz dizilerinden, fenomen yapım Kurtlar Vadisi ilk bölümü YouTube üzerinden HD olarak yeniden yayınlandı. 15 Ocak 2003'te ilk bölümü yayınlanan Kurtlar Vadisi'nin HD versiyonu YouTube trendlerine girmeyi başardı ve 19 yıl sonra bile ilk bölümüyle izlenme rekorları kırdı.
YouTube'da Kurtlar Vadisi 1. bölüm HD olarak yeniden yayınlandı: Kurtlar Vadisi, YouTube kanalında HD olarak yeniden yayınlandı. 15 Ocak 2003 tarihinde yayınlanan ilk bölüm, 19 yıl sonra yeniden yayınlanmasına rağmen sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına girdi.
Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizilerinin başında gelen Kurtlar Vadisi, izleyicileri tarafından ilgi görmeye devam ediyor.
Kurtlar Vadisi dizisinin ilk bölümü, dizinin youtube kanalında tamamı HD olarak yeniden yayınlandı.