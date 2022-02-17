Kurtlar Vadisi HD ilk bölüm YouTube'u salladı 19 yıl sonra yeniden trend olup patladı!

YouTube'da Kurtlar Vadisi 1. bölüm HD olarak yeniden yayınlandı: Kurtlar Vadisi, YouTube kanalında HD olarak yeniden yayınlandı. 15 Ocak 2003 tarihinde yayınlanan ilk bölüm, 19 yıl sonra yeniden yayınlanmasına rağmen sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına girdi.