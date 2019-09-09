Kurtlar Vadisi geri dönüyor üstelik de çok şaşıracağınız bir kanalda
Ekrandaki hemen her kanalı dolaşan Kurtlar Vadisi geri dönüyor, yeni mecrası ise 'gayrimilli' olan Netflix olacak.
1.5 milyon üyeli Netflix, yaş ortalaması da artırmak ve orta yaş abone kazanmak için Kurtlar Vadisi'yle her konuda anlaştı. 1 sezonu hazır olan Kurtlar Vadisi Kaos artık yabancı sermayeli bir dizi kanalında olacak. 'Millici' olan dizinin yayın için gayri milli bir platformu tercih etmesi de ayrıl bir çelişki oldu.
2 sezondur bir türlü kanal bulamayan Necati Şaşmaz'ın senaryosunu hazır tuttuğu Kurtlar Vadisi Kaos dijitale geliyor. Geçen sezon Kanal D ve TRT ile son dakika iptal olan Kurtlar Vadisi yeni sezonuyla 2020'de Netflix ekranlara gelecek.
Netflix yetkililerin Türkiye ve RTÜK problemlerini çözer çözmez efsane dizinin duyurusu yapacak. Çekimleri Kasım ayında başlayacak dizi için Necati Şaşmaz ve Defne Samyeli başrollerde yer alacak.
Kurtlar Vadisi ve Kurtlar Vadisi Pusu dizileriyle rekorlar kıran Kurtlar Vadisi, darbeden sonra Türkiye'yi konu alacak. İçeride ve dışarı düşmanlara karşı yaşadıklarımızı anlatacak yapımın yapımcılığını Türkiye Pana Film üstlense de sahnelerin bir çoğu yabancılar tarafından çekileceği öğrenildi.