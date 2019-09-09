Kurtlar Vadisi geri dönüyor üstelik de çok şaşıracağınız bir kanalda

1.5 milyon üyeli Netflix, yaş ortalaması da artırmak ve orta yaş abone kazanmak için Kurtlar Vadisi'yle her konuda anlaştı. 1 sezonu hazır olan Kurtlar Vadisi Kaos artık yabancı sermayeli bir dizi kanalında olacak. 'Millici' olan dizinin yayın için gayri milli bir platformu tercih etmesi de ayrıl bir çelişki oldu.