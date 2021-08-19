Kurtlar Vadisi Çakır'ın kızı Büşra Ayaydın tesettüre nasıl girdiğini anlattı
Kurtlar Vadisi'nde Çakır karakterinin kızı Selvi rolünde tanıdığımız oyuncu Fatma Büşra Apaydın şaşırttı. Katıldığı bir YouTube programında nasıl tesettüre girdiğini anlatan Fatma Büşra Apaydın, tesettür kararının ardından karşılaştığı olayları anlattı.
Ekranların en uzun soluklu ve sevilen dizilerinden Kurtlar Vadisi'nde efsaneleşen Çakır karakterinin kızı Selvi'yi canlandırarak ünlenen ve 'Muhteşem Yüzyıl' kadrosunda da yer alan, 5 yıl önce de tesettüre giren oyuncu Fatma Büşra Apaydın, YouTube'da yayınlanan 'Son 33' programında hayatına dair bilinmeyenleri ve tesettüre giden karar sürecini tüm detaylarıyla anlattı.
21 yaşında tesettüre giren ve şuan 23 yaşında olan genç oyuncu, “Tesettüre girmeden 2-3 yıl önce namaz kılmaya başlamıştım. Oyunculuk yaparken de namaz kılıyordum. Hatta son oynadığım dizide bazı oyuncular bunu duyup bana 'Oyunculuk yapıyorsun namaz ne alaka! Niye bir tarafı seçmiyorsun' şeklinde tepki gösterdi. O kişilerin sözleri benim yüzüme tokat gibi çarptı. Kendi kendime ‘Ben ne yapıyorum’ dedim. Bu tür durumlarda gri yoktur. Ya siyahı ya da beyazı seçmeniz gerekiyor. Arafta kaldığımı o an fark edip tesettüre girdim.”
Son olarak ‘Siccin 3’ filminde rol alan Fatma Büşra Apaydın, daha önce verdiği bir röportajda, “Tesettüre girmiş olman oyunculuğunu etkiledi mi?” sorusuna şu yanıtı vermişti:
"Pişman değilim"
"Dengede tutmaya çalışıyorum. Benim daha önce de belirli kurallarım vardı. Her teklifi, her projeyi kabul eden bir oyuncu değildim. Şimdi tabii bir de tesettür sorumluluğu girdi. Ama pişman değilim.