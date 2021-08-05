Kürt Türk kardeştir, PKK kalleştir!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun birkaç sanatçı bozuntusunun desteği ile günlerdir neden “otel yapacaklar” yaygarası kopardığını, dün sabah önüme düşen bir videoyu dinledikten sonra görmüş oldum!

FETÖ ağzı yine!

İbrahim Öztürk adlı FETÖ’cü bu iddiayı ortaya atmış çünkü.

Bu hainin anlattılarına bakılırsa…

Erdoğan yakıyormuş ormanlarımızı!

Nasıl yani?!

Tayyip Erdoğan, ormanları yakmak için söz vermiş Katar’a!

Öyle diyor FETÖ’nün iti…

Kendince bir sebep üretmiş; bakın ne diyor:

- Bu ülkeye bu kadar merhametsizlik, bu kinin arkasında ne var açıklıyorum. Katarlılar dediler ki Erdoğan’a, “Kardeşim Kanadalı şirket Kazdağları’nı yok etmek istedi. İhale yapılmıştı. Siz kanadalı şirketi davet etmiştiniz. Türkiye ayağa kalktı ve görüyoruz ki sen siyaseten Kanadalı şirketin arkasında duramadın. Kanadalı şirket de kaçtı gitti yaptığı masraflarla. Onun için kardeşim ben Türklerle uğraşamam. Benim Türkiye’ye gelip yatırım yapmamı istiyorsan, yakacaksın. İmara iskana açacaksın ve hazır bir şekilde bana bu sahilleri sunacaksın” dedi. Erdoğan bunun için bu sahilleri yaktı, yasasını kendisine bağladı. Onun yaktığı yerler şimdi otelleşecek ve kendisi Cuma konuşmasında açıkça söyledi. “Buralara TOKİ girecek” dedi. Bunun devamında yaktığı yerlerde otel yapıp, Katarlılar’a satacağını açık ve seçik görüyoruz.

Nasıl bir kahpelikle karşı karşıya olduğumuzu görüyorsunuz değil mi?

15 Temmuz gecesi ülkeyi yakıp yıkan, devletin tankıyla topuyla üzerimize ölüm kusan ve 251 insanımızı şehit eden bu hainler, ne kadar da vatansevermiş!

Türkiye’yi saran yangın dert etmişler!

Ve teşhisi koymuşlar:



”Katar istedi Erdoğan yaktı!”

“Tayyip Erdoğan düşmanı” oldukları için, Türkiye yansın, kül olsun istiyorlar. Hadi bunları anladık; Erdoğan’ı alaşağı etmeyi görev edinmişler. Kemal Kılıçdaroğlu ve onu destekleyen sanatçı bozuntularına ne demeli peki? FETÖ’cü hainlerin kahpeliğini tasdik ediyor CHP lideri; hem de yalan olduğunu bile bile.

Durmak yok, yalana devam!

FETÖ ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun yalanlarına karşı, Turizm Bakanı Ersoy iki ayrı açıklama yaptı. “Hem anayasa hem kanunlar gereği yanan orman arazilerinin öncelikle ağaçlandırılması zorunluluk olup, görev yetkisi Tarım ve Orman Bakanlığı’ndadır. Bu arazilerin yangın sonrası turizm veya başka amaçla yapılaşmaya açılması da hukuken mümkün değil” dedi. Gelin görün ki, kulaklar sağır, gözler kör olmuş.

Yalanlarına bir yenisini ekliyorlar.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Katarlı öğrencilerle ilgili yalanı, sosyal medya hesabında hâlâ asılı duruyor. T24 sitesi haberin yalan olduğunu söyledi ve özür diledi. Kemal Bey buna rağmen, o yalanında ısrar ediyor ve FETÖ’nün peşine takılarak yeni yalanlarla Türkiye’nin gündemini meşgul ediyor.

Her şey açık seçik orta yerde dururken, CHP liderinin yalanlarında ısrarlı olması ve FETÖ’cü hainlerin ağzıyla konuşması, ne yalan söyleyeyim beni şaşırtmıyor. Zira, 17-25 polis darbe girişimine de destek çıkmış, Meclis çatısı altında bu hainlerin sözcülüğünü yapmıştı.

Yoksa siz şaşırdınız mı?