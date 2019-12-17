Kurşun yağmuruna tuttu! 'Eşinden boşan onunla ben evleneceğim' deyince...
TEKİRDAĞ Çorlu'da Rahman K. iddiaya göre eşini sürekli rahatsız eden Hasan Gündüz'ü sokak ortasında av tüfeği ile vurarak öldürdü. Hasan Gündüz'ün Rahman K.’ye ‘eşinden boşan onunla ben evleneceğim’ dediği ve cinayetin bu yüzden işlendiği öne sürüldü.
Olay, Çorlu İlçesi Şeyhsinan Mahallesi Çalıkuşu Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Gündüz Rahman K.’ye ‘eşinden boşan onunla ben evleneceğim’ diyerek sürekli tehdit ediyordu.
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Hasan Gündüz'ün tehditlerinden dolayı Rahman K. ve ailesi çareyi başka bir eve taşınmakta buldu. Hasan Gündüz'ün tacizlerinin devam etmesi üzerine Rahman K. 15 Aralık Pazar günü Cumhuriyet Polis Karakolu’na giderek şikayette bulundu.
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Öğle saatlerinde evinin etrafında Hasan Gündüz'ün dolaştığını gören Rahman K. av tüfeğini alarak sokağa çıktı.
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Burada Rahman K. Hasan G.’yi göğsünden vurarak ağır yaraladı. Rahman K., çuvalda taşıdığı pompalı tüfeği çıkarıp, sokak ortasında 2 el ateş etti.
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