Kurşun yağmuruna tuttu! 'Eşinden boşan onunla ben evleneceğim' deyince...

Hasan Gündüz'ün tehditlerinden dolayı Rahman K. ve ailesi çareyi başka bir eve taşınmakta buldu. Hasan Gündüz'ün tacizlerinin devam etmesi üzerine Rahman K. 15 Aralık Pazar günü Cumhuriyet Polis Karakolu’na giderek şikayette bulundu.