Kurşun dizisinin savcısı Engin Altan Düzyatan bakın role nasıl hazırlanmış
Diriliş Ertuğrul'un ardından Kurşun dizisiyle ekranlara dönen Engin Altan Düzyatan, role nasıl hazırlandığını anlattı.
Efsane dizi Diriliş Ertuğrul'daki yerini devamı niteliğinde yayınlanacak olan Diriliş Osman dizisi için Burak Özçivit'e teslim eden Engin Altan Düzyatan, hız kesmeden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Diriliş serüvenine son vererek Kurşun dizisi ile ekranlara dönecek olan Düzyatan, 1970'lerde geçen dizide savcı Orhan rolüyle karşımıza çıkacak.
Diriliş Ertuğrul'daki uzun saçlı ve uzun sakallı imajının ardından Kurşun dizisi için bambaşka bir imaj ile sevenlerinin karşısına çıkan Engin Altan Düzyatan, savcı Orhan karakterini şu şekilde anlattı:
''Orhan idealist, kendini adalete adamış ve adaleti hayatının en üst noktasına taşımış başarılı bir savcı. Geçmişten gelen kusurlarıyla uğraşan Orhan için annesi ve kız kardeşi, adalet kadar hayatının vazgeçilmezleri.''
''Gece alemini ve o çevreyi çok iyi bilmesine rağmen uzak durmayı tercih eden Orhan, mahalle kültürünü de eğitimini de beraber almış, adaletin peşinde koşan genç bir adam.''