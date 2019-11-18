Kurşun dizisine iki bomba transfer izleyiciler neye uğradığını şaşıracak
Fox TV'de yayın hayatına başlayarak takipçilerinden gün geçtikçe olumlu yorumlar almaya devam eden Kurşun dizisinin kadrosu iki yeni oyuncuyla genişliyor.
Başrollerinde Burçin Terzioğlu, Engin Altan Düzyatan, Sarp Akkaya ve Berrak Tüzünataç'ın bulunduğu Kurşun dizisinin yeni bölümü merakla beklenirken, 5. bölüm 1. fragmanında kadroya iki ünlü oyuncunun dahil olduğu ortaya çıktı.
'Kerim Paşa' karakterine hayat verecek tecrübeli oyuncu Ünal Silver ile 'Vural' karakterini canlandıracak başarılı oyuncu Mehmet Yılmaz Ak, 20 Kasım Çarşamba günü yayınlanacak dizinin 5. bölümünden itibaren FOX ekranlarında olacak.
Ortalığı karıştıracaklar: Esrarengiz bir kişilik olan Kerim Paşa, birçok faili meçhul cinayet ve yasadışı eylemin sorumlusu olan bir karakter olarak izleyicinin karşısına çıkacak. Savcı Orhan Atmaca’nın savaştığı yapının gerçek “bir numara”sı olan Kerim Paşa hiçbir zaman ortada görünmeyen ve hep perde arkasında kalan bir rol üstlenecek. Diğer yandan şarkıcı Gülce'nin hapisteki sevgilisi Vural karakteri de diziye hızlı bir giriş yapacak.
Ünal Silver kimdir?
Ünal Silver, 16 Temmuz 1948 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Asıl adı Ünal Gümüş’tür. Hamburg, Berlin, Londra ve New York’ta Çeşitli Oyunculuk Workshop’ları eğitimi aldı.