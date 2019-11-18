Kurşun dizisine iki bomba transfer izleyiciler neye uğradığını şaşıracak

Ortalığı karıştıracaklar: Esrarengiz bir kişilik olan Kerim Paşa, birçok faili meçhul cinayet ve yasadışı eylemin sorumlusu olan bir karakter olarak izleyicinin karşısına çıkacak. Savcı Orhan Atmaca’nın savaştığı yapının gerçek “bir numara”sı olan Kerim Paşa hiçbir zaman ortada görünmeyen ve hep perde arkasında kalan bir rol üstlenecek. Diğer yandan şarkıcı Gülce'nin hapisteki sevgilisi Vural karakteri de diziye hızlı bir giriş yapacak.