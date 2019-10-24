Kurşun dizisinde skandal hatalar! Armağan Çağlayan teker teker ifşa etti
Fox TV'de ilk bölümü yayınlanan ve genel olarak olumlu yorumlar alan Kurşun dizisindeki fark edilmeyen hataları Armağan Çağlayan bir bir açığa çıkardı.
Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Burçin Terzioğlu, Berrak Tüzünataç ve Sarp Akkaya'nın bulunduğu Kurşun dizisi, aylar süren tanıtımların ardından ilk bölümüyle izleyici karşısına geçti. Dizinin ilk bölümünün, çoğu kişi farketmese de hatalarla dolu olduğu ortaya çıktı.
Fox TV'de ekrana gelen dizinin ilk sahnesinde Cumhuriyet Savcısı Orhan Atmaca, büyük bir davanın peşinden gitmeye karar verir ve Mebus oğlunu, cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldırır.
Fakat bu dava, daha önce baktığı davalara pek benzemez. Bu davanın başlangıcında araştırmacı gazeteci Leyla Devrim ile yolları kesişir. Savcı Orhan Atmaca gibi o da bu cinayetin arkasından gerçekleri ortaya çıkarmak için çalışmaktadır.
Genellikle olumlu yorumlar aldı: Dizinin yayınlanan ilk bölümü izleyicilerden tam not alsa da, eleştiri yorumları da aldı. Geçtiğimiz günlerde eski mesleği avukatlığa geçiş yapan Armağan Çağlayan da diziyi eleştirenler arasındaydı.