Kurşun dizisi final kararı alınca Engin Altan Düzyatan hayranlarını üzen kararı verdi
FOX TV ekranlarında yayımlanan Engin Altan Düzyatan'ın başrol oynadığı Kurşun dizisi final kararı alınca, başarılı oyuncu hayranlarını üzen bir karar verdi.
TRT 1 ekranlarında yayımlanan Diriliş Ertuğrul dizisindeki oyunculuğuyla herkesi mest eden Engin Altan Düzyatan, yeni sezona FOX TV ekranlarının yeni projesi Kurşun dizisiyle geri dönmüş, Burak Özçivit'in başrol aldığı Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde yayımlanan Kuruluş Osman dizisinde yer almaması hayranlarını hayal kırıklığına uğratmıştı.
Diriliş Ertuğrul'un ardından Burçin Terzioğlu ile başrolü paylaştığı Kurşun dizisi ise reyting kurbanı olmuş ve dizi final kararı alınca ise hayranları isyan etmişti. Dizisinin final yapmasının ardından ne yapacağı merak edilen başarılı oyuncu, kararını verdi.
TV 100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göre, reyting kurbanı olan Kurşun dizisinin ardından Düzyatan, televizyona ara verecek.
Kurşun dizisinin final kararının ardından hayranlarının Burak Özçivit'in başrol aldığı Kuruluş Osman dizisinde görmek istedikleri Engin Altan Düzyatan'ın bu kararı hayranları oldukça üzdü.