Kurşun dizisi final kararı alınca Engin Altan Düzyatan hayranlarını üzen kararı verdi

Diriliş Ertuğrul'un ardından Burçin Terzioğlu ile başrolü paylaştığı Kurşun dizisi ise reyting kurbanı olmuş ve dizi final kararı alınca ise hayranları isyan etmişti. Dizisinin final yapmasının ardından ne yapacağı merak edilen başarılı oyuncu, kararını verdi.