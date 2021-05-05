Küresel salgının ruh sağlığına etkileri

"Kabul ve sabır dayanıklılık açısından son derece önemli tutumlardır ve mindfulness meditasyon egzersizleri ile geliştirilmesi mümkündür. Kabul etmek pes etmek anlamına gelmez, aktif bir süreç olup kendimizle ve hayatla bağlantıda kalmamızı sağlar. Nazi kamplarında yaşamış ve yakınlarını yine burada kaybetmiş, mevcut deneyimleri ile psikiyatri pratiğini yeniden şekillendiren Viktor Frankl’ın dediği gibi "Uyaran ve tepki arasında bir boşluk var ve o boşlukta bizim tepkimizi seçme özgürlük ve gücümüz yatar. Verdiğimiz tepkide de gelişme ve özgürlüğümüz saklıdır." Sıkıntı yaşadığımızı zorlandığımızı öncelikli olarak kabul ettiğimizde bizi zorlayan duygularımıza ve düşüncelerimize fark etmek ve onlara alan açmak için fırsat vermiş oluyoruz. İnsanoğlunun savunmasız, saldırıya açık ve kırılgan olduğunu anlaması, yaşananları kabul etmesi ona gerçek güç duygusuyla daha iyi kontrol becerileri ve dayanıklılık kazandırır. Sabır her şeyin bir vakti olduğunu kabul etmek ve anlamaktır. İçinde metaneti de barındırır. Zorluk ve kayıplar karşısında gönüllü olarak dayanma, göğüs germe, direnme, sonucu bekleyebilmektir. Her olgu gelişmek için kendi zamanını bekler"