Küresel ısınma ölümcül mantar virüslerini tetikliyor! Antik zombi bakteriler pusuda

Küresel ısınmanın olumsuz etkilerinden biri, eski bakteriler, mikroplar, patojen virüsler, mantarlar gibi Permafrost’ta donmuş halde bulunan enfeksiyon ajanların, ısı yükseldikçe salınması ve insanlığı savunmasız yakalayacak salgın risklerinin pusuda beklemesi olduğu belirtiliyor. Hatta pusuda bekleyen Candida auris (C.auris) adı verilen ölümcül mantarın, ilk kez 2009 yılında Japonya’da 70 yaşındaki bir kadında ortaya çıktığı ve o günden bu yana dünyaya hızlıca yayıldığı da belirtildi.