Kurduğu düzenek Sivas'ta köylüleri şaşkına çevirdi mühendislere taş çıkarttı

Gürün ilçesine bağlı Sarıca köyünde yaşayan 56 yaşındaki Ali Osman Çalışkan, tarlasını sulayabilmek için kendi imkanları ile ilginç bir düzenek geliştirdi. Çalışkan, büyük bir çarkı Fırat Nehri'nin önemli kollarından biri olan Tohma çayının üzerine kurdu.