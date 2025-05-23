Kurbanlık fiyatları 2025 yılında koyun hesaplı büyükbaş pahalı Migros ve CarrefourSa fiyatı ise...

6 Haziran'da kutlanacak olan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık telaşı başladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bu sene kurbanlıkla ilgili hiçbir sorunumuz yok" derken, vatandaş kurbanlık fiyatlarıyla şaşkına dönmüş durumda. İstanbul'da en çok büyükbaş hayvan satışı yapılırken, 400 bini bulan rakamlar var... Küçükbaş hayvanda da rakamlar 20 bini geçiyor... Kurban alırken sağılık durumunu belirlemek için Tarım Bakanlığı'nın bir uygulaması var, onu mutlaka indirin. Küpeyi okutup hayvanın geçmişini öğrenebiliyorsunuz. İşte kurbanlık fiyatları, kurban kesim yerleri ve kurban kontrol uygulamasına dair bilgiler: