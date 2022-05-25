Kurbanlık büyükbaş fiyatları canlı kilo fiyatı 60 binden başlıyor

Dini bayramlardan biri olan Kurban Bayramı'na az bir zaman kala binlerce vatandaş şimdiden kara kara 2022 kurbanlık fiyatlarını araştırmaya başladı. 2022 yılında büyükbaş/küçükbaş kurbanlık fiyatlarında ciddi bir artış yaşanacak. Büyükbaş kurbanlıklar 60-70 bin lira, küçükbaş kurbanlıklar da ortalama 3-4 bin lira olacak.

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Kurban Bayramı için artık geri sayım başladı, 2022 kurban bayramı bu sene 9 Temmuz Cumartesi başlayacak. 4 gün sürecek olan Kurban bayramı 12 Temmuz salı sona erecek. Kurban bayramı yaklaşırken binlerce vatandaş kurbanlık fiyatları kaç para olacak araştırması yapmaya başladı. 2022 yılında kurbanlık fiyatlarında ciddi bir artış bekleniyor. 2022 yılında 1300 lira ile 5 bin arasında değişen küçükbaş kurbanlık fiyatlarının bu sene 3-4 bin arasında olması bekleniyor. 2021 yılında 6 bin 500 lira ile 35 bin lira arasında değişen büyükbaş kurbanlık fiyatları 60-70 bin lira olacak.

Erzurum’un Oltu ilçesinde Kurban Bayramı yaklaştıkça hayvan fiyatları yükselişe geçti. Büyükbaş hayvan fiyatları ise dişi dana 6 bin TL ile 12 bin TL arası, erkek dana 8 bin ile 20 bin TL arası değişiyor. Düveler 12-20 bin TL arası, inekler 15 ile 35 bin TL arası, tosunlar 40 ile 70 bin TL arasında seyrediyor.

Kurbanlık fiyatları ne kadar olacak?

Et fiyatlarındaki artışın Kurbanlık fiyatlarını da etkileyecek. İzmir Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Osman Civil, kırmızı ette genel olarak maliyet kaynaklı fiyat artışları ile tüketimde yaşanan düşüşün piyasada bir denge sağladığını söylerken, yem maliyetleri nedeniyle üreticinin yaz sonu anaç hayvanları kesime götürerek üretimden uzaklaşacağını da belirtti.

Civil, küçükbaş ve büyükbaş fiyatlarında bu yılki fiyatları açıklarken şunları söyledi:

"Kurbanlık talebinde ekonomik sebeplerden dolayı azalma olacağını düşünüyoruz. Asıl sorun yaz bittiği dönem yaşanacak. İşletmelerde hâlâ kesime gidecek hayvan var. Talebi karşılıyor ancak eylülden itibaren anaç hayvanların kesime götürüleceğini öngörüyoruz. Büyükbaş kurbanlıklar 60-70 bin lira, küçükbaş kurbanlıklar da ortalama 3-4 bin lira olur."

Kurban Bayramı ne zaman?

2022 yılında Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 tarihinde idrak edilecek. 12 Temmuz ise bayramın son günü olacak.

Kurban Bayramı arifesi: 8 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

2021 kurbanlık fiyatları

2021 yılında ortalama kurban fiyatları, hayvan başına büyükbaşta 6 bin 500 lira ile 35 bin lira, küçükbaşta ise 1300 lira ile 5 bin lira arasında değişiyordu.