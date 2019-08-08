Kurbana sayılı günler kala! Çorum'da 1.5 tonluk 'S-400' bakın kaç liraya satıldı
ÇORUM 'da hayvan yetiştiriciliği ile uğraşan Seyfi Keyvan 20 bin TL istediği 'S-400' ismini verdiği kurbanlık boğayı hayvan pazarında 17 bin 250 TL’ye sattı.
Çorum'un Sungurlu ilçesi Arıcı köyünde hayvancılık yapan Seyfi ve İbrahim Keyvan kardeşler, 1.5 ton ağırlığında olan simental cinsli 'S-400' isimli boğayı kurbanlık olarak satışa çıkardı. Yaklaşık 3 senedir S-400’e çocuğu gibi baktığını belirten Keyvan, boğasının fiyatını 20 bin TL olarak belirledi.
Her sene kurbanlık için büyükbaş hayvan yetiştirdiğini ifade eden Keyvan, boğasının bu civardaki en babayiğit boğa olduğu için bu ismi koyduğunu ifade etti.
"S-400 isimli boğa kendi buzağımız" diyen Keyvan, "3 yaşında ve 3 yıldır kendi çocuğum gibi bakıyorum. Aldığım günden bu zaman kadar özel olarak ilgilendim. Şu anda 1.5 ton ağırlığa ulaştı" dedi.
Keyvan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Amerika’ya kafa tutarak S-400’leri Türkiye’ye getirdi. Bizim boğamız da bu civardaki en babayiğit boğa olduğu için herkese kafa tutuyor. Bu yüzden ismini S-400 koyduk" şeklinde konuştu.