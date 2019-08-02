Kurban pazarlarındaki tehlike için uyarı yapıldı belirtileri sonradan ortaya çıkıyor

KKKA risk grupları: Hastalığın risk grupları hakkında bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Nurten Elkin "Hastalığın görüldüğü bölgelerde yaşayan tarım ve hayvancılık ile uğraşan çiftçi ve çobanlar, kasaplar ve mezbaha çalışanları, veteriner hekimler, KKKA hastaları ile temas eden sağlık personeli, korunmasız olarak kamp ve piknik yapanlar, laboratuvar çalışanları, hasta yakınları risk altında olan kişilerdir." dedi.