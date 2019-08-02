Kurban pazarlarındaki tehlike için uyarı yapıldı belirtileri sonradan ortaya çıkıyor
Bayrama sayılı günler kala kurban pazarlarındaki hareketlilik artarak devam ederken, uzmanlardan kene tehlikesine karşı uyarılar gelmeye başladı.
Ülkemizde son günlerde sıklıkla görülmeye başlanan Kırım Kongo Kanamalı Ateş Hastalığı (KKKA), Kurban Bayramı'nda da tehlike arz ediyor. Nedeni ise bu hastalığın hayvanlarda belirti göstermemesi. Bu bakımdan uzmanlar, hastalıkların sık olarak görüldüğü bölgelerde bulunan hayvanlar konusunda uyarılarda bulundu.
Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nurten Elkin, sağlıklı görünen hayvanlara bile dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca Ekin, hayvan sahiplerini de hayvanlarını kenelere karşı doğru ilaçlama konusunda uyardı.
KKKA risk grupları: Hastalığın risk grupları hakkında bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Nurten Elkin "Hastalığın görüldüğü bölgelerde yaşayan tarım ve hayvancılık ile uğraşan çiftçi ve çobanlar, kasaplar ve mezbaha çalışanları, veteriner hekimler, KKKA hastaları ile temas eden sağlık personeli, korunmasız olarak kamp ve piknik yapanlar, laboratuvar çalışanları, hasta yakınları risk altında olan kişilerdir." dedi.
Kurban pazarlarına dikkat: "Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle, kurban pazarlarında kene tehlikesine karşı dikkatli olmak gerekiyor" uyarısında bulunan Elkin, belirtileri hakkında ise şu ifadelere yer verdi: