Kurban eti saklarken yapılan bu hata zehirliyor! İşte püf noktaları
Kurban Bayramı geldi çattı... Şimdi kurbanlıklar kesilecek ve dağıtılacak. Kurban kesiminden sonra etin sağlıkla muhafazası ise çok önemlidir. İşte "Kurban eti nasıl saklanır" sorusunun yanıtı ve püf noktaları...
Etleri 10-12 saat serin ortamda buzdolabında dinlendirdikten sonra tüketmeye başlayın. Bozulmaları önlemek için etin etrafında biriken kanı uzaklaştırın. Eti kesimden sonra hemen poşetlere koymayın.
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Sıcak etler oda sıcaklığında dinlendirilmeden hemen soğutucuya konursa, kasılmadan dolayı iç ısısı yeterince düşmez ve bozulmaya başlar.
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Büyük parça etlerin içleri donmayacağı için dondurucuya koymayın.
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Etleri yiyeceğiniz kadar porsiyonlara ayırarak '-18 derecede' şoklayın.
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