Kurban eti saklarken yapılan bu hata zehirliyor! İşte püf noktaları

Kurban eti saklarken yapılan bu hata zehirliyor! İşte püf noktaları

Kurban Bayramı geldi çattı... Şimdi kurbanlıklar kesilecek ve dağıtılacak. Kurban kesiminden sonra etin sağlıkla muhafazası ise çok önemlidir. İşte "Kurban eti nasıl saklanır" sorusunun yanıtı ve püf noktaları...

Kurban eti saklarken yapılan bu hata zehirliyor! İşte püf noktaları - Sayfa 1

Etleri 10-12 saat serin ortamda buzdolabında dinlendirdikten sonra tüketmeye başlayın. Bozulmaları önlemek için etin etrafında biriken kanı uzaklaştırın. Eti kesimden sonra hemen poşetlere koymayın.

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Kurban eti saklarken yapılan bu hata zehirliyor! İşte püf noktaları - Sayfa 2

Sıcak etler oda sıcaklığında dinlendirilmeden hemen soğutucuya konursa, kasılmadan dolayı iç ısısı yeterince düşmez ve bozulmaya başlar.

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Kurban eti saklarken yapılan bu hata zehirliyor! İşte püf noktaları - Sayfa 3

Büyük parça etlerin içleri donmayacağı için dondurucuya koymayın.

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Kurban eti saklarken yapılan bu hata zehirliyor! İşte püf noktaları - Sayfa 4

Etleri yiyeceğiniz kadar porsiyonlara ayırarak '-18 derecede' şoklayın.

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