Kurban Bayramı'nda yanacağız! Sıcaklık pik yapacak uyarı üstüne uyarı yapılıyor

Türkiye sıcaktan kavruluyor. Bazı bölgelerde termometreler rekor üstüne rekor kırıyor. En çok merak edilen ise Kurban Bayramı'nda havaların nasıl olacağı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzmanlar ise bayramda sıcaklıkların pik yapacağını belirtip uyarı üstüne uyarı yapıyor. İşte Kurban Bayramı hava sıcaklıklarıyla ilgili son uyarılar...