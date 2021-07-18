Kurban Bayramı'nda yanacağız! Sıcaklık pik yapacak uyarı üstüne uyarı yapılıyor
KURBAN Bayramı'nda hava sıcaklıkları nasıl olacak? Türkiye, Muson uzantılı Basra alçak basıncının etkisi altında... Sıcaklıkların bayramda pik yapacağı uyarısında bulunan uzmanlar, "Mecbur kalmadıkça 10.00 ile 17.00 saatleri arasında sokağa çıkmayın' uyarısı yapıyor.
Türkiye sıcaktan kavruluyor. Bazı bölgelerde termometreler rekor üstüne rekor kırıyor. En çok merak edilen ise Kurban Bayramı'nda havaların nasıl olacağı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzmanlar ise bayramda sıcaklıkların pik yapacağını belirtip uyarı üstüne uyarı yapıyor. İşte Kurban Bayramı hava sıcaklıklarıyla ilgili son uyarılar...
İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve meteoroloji uzmanı Dr. Güven Özdemir, Türkiye’nin Muson uzantılı Basra alçak basıncının etkisi altında olduğuna dikkat çekti.
Termometreler 40 dereceyi gösterecek ama!
Özdemir, “Yaz aylarında etkisini gösteren bu alçak basınç, sıcaklıkları ve buharlaşmayı artırıyor. Bu nedenle İstanbul’da nem oranı yüzde 90 civarında. Sıcaklıklar ise bugün ve yarın pik yapacak. Termometreler 34-35 dereceyi gösterirken, nem nedeniyle hissedilen sıcaklık 40 dereceye kadar çıkacak” dedi.
Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın
Ankara ve İç Anadolu Bölgesi’nde ise salı günü de dahil sıcaklıkların 40 dereceyi bulacağını belirten Dr. Özdemir, “Ama hissedilen sıcaklık 42-43’e çıkabilir. O nedenle özellikle bayramın ikinci gününe kadar vatandaşlara, mecbur kalmadıkça 10.00 ile 17.00 saatleri arasında sokağa çıkmamalarını öneririm" dedi.