Kurban Bayramı'na günler kala! İşte yollardaki son durum
Kurban Bayramı’nı memleketinde ve tatil yaparak geçirmek isteyen vatandaşların araçları ile yola çıkmasıyla TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yoğunluk oluşmaya başladı.
Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar yola çıktı. TEM Otoyolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Mahmutbey gişelerinde trafik durma noktasına geldi.
Bugün mesai bitimiyle birlikte Kurban Bayramı tatili başladı. Tatilini şehir dışında geçirmek isteyen çok sayıda vatandaş yola çıktı. TEM Otoyolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Mahmutbey gişeleri ve İSTOÇ mevkiinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yollarda oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
11 Ağustos tarihinde başlayacak olan Kurban Bayramı’nı memleketinde ya da tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, TEM Otoyolu’nda ilerlemeye başladı.
İstanbul ve çevre illerden yola çıkan araçlar, vatandaşların yoğun olarak kullandığı TEM Otoyolu Ankara istikametinde ara ara yoğunluğun oluşmasına neden oldu. Trafiğin mesai saati sonrasında yola çıkan vatandaşların da eklenmesi ile artması beklenirken, Kocaeli Emniyetine bağlı ekipler, TEM Otoyolu’nda denetimlerini arttırdı. Denetimlerini sürdüren ekipler, yolda yaşanabilecek olası kazalara müdahale ederek yoğunluğun artmasını engelliyor.