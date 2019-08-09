Kurban Bayramı'na günler kala! İşte yollardaki son durum

İstanbul ve çevre illerden yola çıkan araçlar, vatandaşların yoğun olarak kullandığı TEM Otoyolu Ankara istikametinde ara ara yoğunluğun oluşmasına neden oldu. Trafiğin mesai saati sonrasında yola çıkan vatandaşların da eklenmesi ile artması beklenirken, Kocaeli Emniyetine bağlı ekipler, TEM Otoyolu’nda denetimlerini arttırdı. Denetimlerini sürdüren ekipler, yolda yaşanabilecek olası kazalara müdahale ederek yoğunluğun artmasını engelliyor.