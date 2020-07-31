Kurban Bayramı'na acemi kasaplar damga vurdu kendini kesen hastaneye koştu

Bayramın ilk günü sabah erken saatlerde kent merkezi ve ilçelerde kurban kesimi sırasında kazara bıçaklarla kendisini yaralayan çok sayıda kişi, yakınları tarafından hastanelere götürüldü. El, kol ve bacaklarında kesik oluşan yaralılar, hastanelere akın etti. İşte yurdun dört bir yanından acemi kasap manzaraları...