Kurban Bayramı'na acemi kasaplar damga vurdu kendini kesen hastaneye koştu
Kurban Bayramı heyecanı yurdun dört bir yanında yaşanıyor. Bayramda dikkat çeken acemi kasaplardan kimi hayvandan tekme yeyip yaralandı, kimi vücudunu kesti.
Bayramın ilk günü sabah erken saatlerde kent merkezi ve ilçelerde kurban kesimi sırasında kazara bıçaklarla kendisini yaralayan çok sayıda kişi, yakınları tarafından hastanelere götürüldü. El, kol ve bacaklarında kesik oluşan yaralılar, hastanelere akın etti. İşte yurdun dört bir yanından acemi kasap manzaraları...
112
Kayseri
212
Adana
312
Malatya
412