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Kurban Bayramı öncesi kötü haber! Otobüs biletleri yüzde 65 zamlandı

Kurban Bayramı öncesi kötü haber! Otobüs biletleri yüzde 65 zamlandı

Akaryakıtta oluşan zamlar sonrası otobüs fiyatları da tavan yaptı. Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar bilet fiyatlarının yüzde 65 zamlanmasıyla karşı karşıya kaldı.

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Kurban Bayramı'nın yaklaşması ve okulların kapanmasıyla yollarda hareketlilik başladı. Yaz tatilinde seyahat etmek isteyen vatandaşlar otobüs bilet fiyatlarını görünce ne yapacağını şaşırdı.

Akaryakıt fiyatlarına art arda gelen zamlar otobüs firmalarını vurdu. Bilet fiyatlarını doğrudan etkileyen motorinin litre fiyatının 30 liranın üzerine çıkmasının ardından bilet fiyatları artık günlük olarak değişim gösteriyor.

Yaşanan zamlar sonrası otogarlar bomboş kaldı. Otobüs firmaları rezervasyon sistemini kapatarak günlük bilet satışına başladı.

2 ay içerisinde yüzde 65 zam geldi
Akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar sonrası Ramazan Bayramı'ndan bu yana otobüs bilet fiyatları ortalama yüzde 65 zamlandı. Otobüs firmaları 1,5 ile 2 saat arasında değişen mesafeler için 120 lira ücret alınırken, 20 saat ve üzeri yolculuklar için firmalar 650 lira ile 750 lira arasında ücret alıyor.

Bayram öncesi İstanbul'dan Türkiye'nin dört bir yanına seyahat etmek isteyen vatandaşlar için fiyat listesi şu şekilde oluştu:

İstanbul - Trabzon 620 lira
İstanbul - Diyarbakır 600 lira
İstanbul - Sivas 550 lira
İstanbul - İzmir 500 lira
İstanbul - Antalya 490 lira
İstanbul - Ankara 350 lira

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