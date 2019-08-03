Kurban alırken nelere dikkat edilmeli! Basit gözlemlerle doğru kurbanı seçebilirsiniz
Kesilecek olan kurbanlık hayvanların dini ve etik açıdan sağlıklı olmasının önemli olduğunu vurgulayan çiftlik yönetim uzmanı Veteriner Hekim Mehmet Erkan Doğan birtakım basit gözlemlerle hayvan seçimini kolaylaşabileceğini söyledi. İşte kurban alırken dikkat etmeniz gerekenler.
Kalıcı dişler rengi, büyüklüğü, diş etine sağlamca bağlanması ile kolayca yan taraflarında bulunan süt dişlerinden ayrılırlar. Kesin ölçü değildir. İki yaşını doldurduğu halde kapak atmayan hayvanların bilinmektedir.
Sağlık açısından baktığımızda, hayvanın dört ayağını yere basar şekilde, ayakta olarak görmemiz gerekmektedir. Kurbanlık hayvanın etrafında 1-2 tur dönerek tırnaktan sırt bölgesine kadar bir gözlemlenir.
Birkaç metre yürütülerek topallık olup olmadığına, normal solumanın olduğuna bakılır. Gözlemler önemlidir. Hayvanın burnunun üst kısmının kuru ya da çatlak olmaması gerekir.
Nemli ve parlak olmalıdır. Çatlak ve kuru meme hayvanın hastalık geçirdiğini, ateşinin yüksek olduğunu gösterir ki burun hayvanın sağlıklı olup olmadığı konusunda önemli bir göstergedir. Doğal deliklere dikkatli bakılmalıdır. Karakteristik burun akıntısı, ya da ishal belirtisi görülmemelidir.