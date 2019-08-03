Kurban alırken nelere dikkat edilmeli! Basit gözlemlerle doğru kurbanı seçebilirsiniz

Nemli ve parlak olmalıdır. Çatlak ve kuru meme hayvanın hastalık geçirdiğini, ateşinin yüksek olduğunu gösterir ki burun hayvanın sağlıklı olup olmadığı konusunda önemli bir göstergedir. Doğal deliklere dikkatli bakılmalıdır. Karakteristik burun akıntısı, ya da ishal belirtisi görülmemelidir.